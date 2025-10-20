אחרי 5 שנים: נעצר חשוד נוסף ברצח הנער שהיה בליווי משטרתי

פרסום ראשון: כמעט חמש שנים לאחר רצח הנער עומר אבו צעלוק בן ה-15, שנורה למוות במהלך ליווי משטרתי, הצליחו חוקרי ימ”ר מרכז לסגור מעגל ולעצור חשוד נוסף במעורבות ברצח, שהיה במנוסה מאז שנת 2020.

החשוד, חוסיין מטארי, בן 26 מקלנסווה, נעצר לפני יומיים על ידי שוטרי תחנת טייבה ולוחמי מג"ב. מעצרו הוארך בהסכמה עד יום חמישי. מדובר בחשוד התשיעי בפרשה, לאחר ששמונה מעורבים נוספים כבר הורשעו ונגזר דינם בבית המשפט המחוזי בלוד.

הרצח אירע ב-28 בדצמבר 2020 על כביש 6, כאשר הנער נורה למוות במהלך סכסוך בין חמולות. החקירה נמשכה למעלה מארבע שנים, עד למעצרו של החשוד הנוסף.