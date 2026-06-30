פיצוץ רכב קטלני בחיפה: נקבע מותו של גבר שחולץ מזירה בוערת

גבר נהרג היום (שלישי) אחר הצהריים בפיצוץ רכב בקריית חיים שבחיפה. כוחות משטרה הגיעו למקום בעקבות הדיווח על הרכב שעלה באש, כאשר על פי הודעת המשטרה עלה בתחילה חשש לקיומם של שני לכודים בתוך כלי הרכב שמידת הפגיעה שלהם טרם נודעה.

צוותי כיבוי האש ביצעו פעולות חילוץ ברכב השרוף. חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א גיל פשה, החובש יועד עמר והחובשת ניצן בן אבו מסרו: "בסיום פעולות החילוץ של הכבאים, חילצו אלינו גבר שהיה ללא סימני חיים וסבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

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מדוברות המשטרה נמסר כי חוקרים בודקים האם הרקע לפיצוץ הוא תאונה או שמדובר בחשד לפלילים.

הפיצוץ בחיפה הוא המקרה השלישי של פיצוץ מכונית ביומים האחרונים, כחלק מרצף אירועי אלימות פליליים. שלשום נהרג גבר ונפצע בנו בן ה-6 בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו, וכעבור ארבע שעות נהרג גבר כבן 30 בפיצוץ רכב נוסף בחולון.

אירועים אלו, לצד מקרי רצח ביפיע, בקלנסווה ובטייבה, מתרחשים במקביל לפרסום ב-i24NEWS על אודות קשיים תקציביים ופוליטיים המעכבים את אישור תוכנית המפכ"ל להקמת יחידה מיוחדת למאבק בפשיעה.