קצין המיל' שהסיע שב"חים השתחרר: "האישור פג תוקף"

קצין המילואים שנעצר לאחר שהסיע שב"חים שירת כמפקד ביחידת אגוז ובצנחנים, וסיים את שירות המילואים שלו לפני שמונה ימים בלבד, כך נודע הערב (ראשון) ל-i24NEWS. בחקירתו, סיפק גרסה אחרת לגמרי - למרות שנתפס כשהוא לבוש מדים, וטען שהוא "בדרך למילואים".

כאמור, במהלך חקירתו טען כי השניים הם פועלים שעבדו אצלו בשנתיים האחרונות. "האישורים שלהם פגו תוקף לפני שלושה חודשים, זו טעות אנוש שלא חידשתי. לא ניסיתי להבריח אותם בשביל כסף. להיפך, אני זה שמשלם להם", טען. השב"חים שוחררו דקות לאחר מעצרם, ובית המשפט הורה לשחרר גם את קצין המילואים - אך המשטרה ערערה על ההחלטה.

כזכור, בשעות הבוקר פורסם אודות המעצר, שהתבצע אמש, במהלך פעילות משותפת של מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי יחידת המעברים. רכבו של הנהג זוהה לראשונה על ידי תצפיתניות של כוח איסוף קרבי שפועל בגזרה, כשהוא נוסע על כביש 443 בסמוך לגדר ההפרדה ומעלה אליו שני חשודים באמצע הדרך, ולאחר מכן ממשיך בנסיעה לכיוון ירושלים. התצפיתניות התריעו על הרכב, שאותר לאחר מכן במחסום עופר בכניסה הצפונית לעיר.

דוברות המשטרה

תוך זמן קצר איתרו הכוחות את הרכב כשהוא נכנס למחסום וביקשו ממנו לעצור לבדיקה. כאמור, ברכב נהג אדם לבוש במדי צה"ל בדרגת רב-סרן, כשאיתו ברכב יושבים שני החשודים. בבדיקה ראשונית טען הנהג כי הוא משרת במילואים, מכיר את השניים ולקח אותם בטרמפ לירושלים.

לאחר בדיקה שביצעו הכוחות במחסום, התברר כי שני החשודים הינם תושבי השטחים ללא אישורי שהייה המנסים להיכנס לירושלים. נהג הרכב התבקש לצאת מהרכב לבירור נוסף, והלוחמים הופתעו לגלות שהוא לבוש מדים - וכפכפים.