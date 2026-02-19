בעקבות הפרסום בi24NEWS בו תועדו חבר הכנסת אחמד טיבי ונהגו נוסעים בכביש 443 במהירות מופרזת של 155 קמ"ש ביום שבת האחרון, הגיש היום (חמישי) מנכ"ל עמותת הימין 'בצלמו' שי גליק מכתב תלונה משולבת לועדת האתיקה של הכנסת.

גליק דורש במכתב שהוועדה תתכנס באופן מיידי כדי לדון בסנקציות כלפי הנהג: "סיכון חיי אדם - מהירות של 155 קמ"ש בקטע כביש של 90 קמ"ש אינה 'טעות אנוש', אלא זלזול פושע בחיי אדם הן של יושבי הרכב והן של יתר המשתמשים בדרך. כביש 433 ידוע במורכבותו, ונהיגה כזו היא בבחינת 'פצצה מתקתקת'", נכתב בתלונה.

כאמור, עמותת הימין דורשת שגם חבר הכנסת אחמד טיבי עצמו ייענש: "מחבר כנסת מצופה להיות דוגמה ומופת לשמירת החוק. ישיבה של נבחר ציבור במושב ליד הנהג בעוד נהגו עובר עבירה פלילית חמורה כל כך, מבלי שהוא עוצר אותו או מורה לו להאט, מהווה הסכמה שבשתיקה לעבריינות".

עמותת הימין מבססת את טענותיה על החלטת וועדת האתיקה מסוף שנת 24', בה נקבע שניתן להגיש תלונה נגד התנהלות עוזרים פרלמנטרים במקרה שיש למעסיקם (חבר הכנסת) אחריות שלוחית למעשיהם.

מבדיקת i24NEWS עלה, כי לחובתו של הנהג 32 הרשעות תעבורה קודמות, האחרונה שבהן רק בשנה שעברה, גם היא בגין מהירות מופרזת. רישיונו נשלל במקום ל-30 יום והוא זומן לבית המשפט.