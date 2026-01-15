4 שנים אחרי שבעלה נרצח: אישה בת 35 נורתה למוות בתוך רכבה
האישה, שנורתה ברכבה ביישוב בענה שבגליל, פונתה תחילה לבית החולים כשהיא במצב אנוש, ומותה נקבע לאחר מכן • המשטרה חוקרת כעת את נסיבות האירוע • בעלה של הקורבן נרצח גם הוא לפני ארבע שנים בנהריה
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
אישה בת 35 נורתה למוות בעת ששהתה ברכבה ביישוב בענה שבגליל. שוטרים שהוזעקו למקום חוקרים כעת את נסיבות האירוע, והחלו בסריקות לאיתור חשודים.
האישה תחילה פונתה לבית החולים כשהיא במצב אנוש, שם נקבע מותה. בעלה של האישה, מחמוד חסארמה, חוסל לפני ארבע שנים בנהריה באופן דומה, כשיצא מרכבו, ועל גופו נמצאו סימני ירי רבים.
מוקדם יותר השבוע נרצח בנצרת עזמי גרייב, תלמיד כיתה י' בן 16, כאשר יצא מפתח ביתו ונורה למוות לאחר קיבל טלפון מאדם שביקש ממנו לצאת החוצה.
