4 שנים אחרי שבעלה נרצח: אישה בת 35 נורתה למוות בתוך רכבה

האישה, שנורתה ברכבה ביישוב בענה שבגליל, פונתה תחילה לבית החולים כשהיא במצב אנוש, ומותה נקבע לאחר מכן • המשטרה חוקרת כעת את נסיבות האירוע • בעלה של הקורבן נרצח גם הוא לפני ארבע שנים בנהריה

אוריה קשת ■ כתב צפון 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■