כתב אישום נגד תושבי ביתר עילית שהציתו את בית הקפה הפתוח בשבת

היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב דן במשטרה סיימה את חקירתם של שלושת החשודים בהצתת בית הקפה "בנדיטה" ברחוב עוזיאל ברמת גן. החקירה נפתחה בחודש מאי בעקבות דיווח על הצתה ראשונה במקום, כאשר במהלך חודש יוני הוצת בית הקפה בשנית, ובראשית חודש יולי אירע מקרה הצתה שלישי.

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כתוצאה מגל האירועים נגרם נזק לבית הקפה, הפועל בסופי שבוע. ממצאי החקירה מעלים כי שלושת החשודים, תושבי ביתר עילית בני 16, 19 ו-23, פעלו בצוותא ובאופן מתוכנן מראש, כשהמניע הוא פתיחת המקום בשבת.

יומיים לפני ההצתה השלישית שאירעה ב-1 ביולי 2026, שכרו השלושה חדר במלון בתל אביב לשם ביצוע הכנות. בליל האירוע מילאו דלק בבקבוק ונסעו לזירה: החשוד בן ה-23 המתין ברכב, החשוד בן ה-19 שפך את הדלק בפתח העסק, והקטין בן ה-16 הצית את האש ואף שכח את המצית בזירה.

במשטרה מעריכים כי חברי החוליה קיבלו תשלום מגורם נוסף שעומד מאחורי המעשים, וכן נבדק חשד לתכנון הצתות נוספות.

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בשבוע שעבר נעצרו שלושת החשודים ומעצרם הוארך מעת לעת. עם סיום איסוף הממצאים והראיות על ידי חוקרי תחנת בני ברק-רמת גן והיל"פ, הוגשה נגדם הצהרת תובע ומעצרם הוארך בבית המשפט עד ליום 31 ביולי 2026. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז תל אביב להגיש נגדם כתב אישום רשמי.