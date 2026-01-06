שוד סדרתי בתחנות דלק בצפון: שני צעירים נעצרו על חם

בשעה לילה מאוחרת, בתחנת דלק שוממת בצפון, זוג צעירים נכנס לחנות הנוחות ותחת איומי אקדח וסכין נשדדים המוכרנים, כסף מזומן וסיגריות נלקחים - והחשודים נעלמים אל החשיכה. כתבנו בצפון אוריה קשת הביא היום (שלישי) את סיפורם.

לא מדובר במקרה בודד. בחודשים האחרונים התקבלו במשטרה שורת דיווחים על שודים דומים בתחנות דלק באזור העמקים והצפון. בכל המקרים חזר אותו דפוס: זוג חשודים, שעות לילה מאוחרות, איומים בנשק חם וקר, ושוד מהיר של כסף ומוצרים. במשטרה הבינו כי מדובר בחוליה שפועלת באופן שיטתי ומקצועי.

חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) החלו באיסוף ממצאים, הצלבת נתונים וניתוח צילומי אבטחה - ובתוך זמן קצר זוהו החשודים: שני צעירים, בני 19 בלבד, תושבי אום אל-פאחם.

ב-10 בדצמבר 2025, לאחר שכבר בוצעו ארבעה מקרי שוד, הוחלט במשטרה לעבור לפעולה. בלשי הימ"ר נערכו בשטח, עקבו אחרי השניים והמתינו לרגע הנכון. שניות לאחר שביצעו שוד נוסף בתחנת דלק, הכוחות קפצו על החשודים ועצרו אותם על חם.

במהלך החקירה הצליחו החוקרים לקשור את השניים לחמישה מקרי שוד שבוצעו מאז חודש אוקטובר, כולם בעלי דפוס פעולה זהה. החקירה נמשכת, ובמשטרה בודקים האם החשודים היו מעורבים באירועים נוספים באזור.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד