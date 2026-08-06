בית המשפט בבאר שבע התיר הבוקר (חמישי) לפרסום - כי כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע (46), המייחס לו ביצוע עבירות מין בקרובת משפחתו, קטינה כבת 10.

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מכתב האישום, שהגישה עו"ד שלומית מלקו מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי הנאשם נהג ללוות את הקטינה מבית הספר לביתה או לביתו, בתמורה לתשלום. על פי כתב האישום, באחת הפעמים ישבו השניים לצפות בסרט, ולאחר שהקטינה התלוננה כי נתפס לה הגב, עברו השניים לחדרו של הנאשם לצורך עיסוי. באותן נסיבות, על פי הנטען, ביצע הנאשם בקטינה עבירות מין. על פי כתב האישום, הנאשם חדל ממעשיו רק לאחר שהקטינה ביקשה ממנו מספר פעמים להפסיק. עוד עולה כי במהלך התקופה, ביצע הנאשם בקטינה מעשים מגונים נוספים, בין היתר בכך שנגע בה מעל לבגדיה ונישק אותה על שפתיה.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים, שהוגשה במקביל, ציינה עו"ד מלקו כי מעשיו של הנאשם פסקו רק לאחר שהקטינה אזרה אומץ להתלונן. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע (מעשים מגונים).