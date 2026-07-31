הוארך בארבעה ימים מעצרו של אברהם חדי, החשוד באיומים ובזריקת לבנה על דלת חדשות 12

הוארך בארבעה ימים מעצרו של אברהם (אבי) חדי, תושב רמת גן כבן 40, החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12 וכתיבת מכתב איומים. עד כה, חדי מכחיש כל קשר לאירוע: "יש לי פלטינה מתחת לכף היד, כל מה שאני יכול לעשות זה לעשן סיגריה". ל-i24NEWS נודע כי חדי נעצר בעבר בגין ריסוס גרפיטי סמוך למשרדי חדשות 13 בחודש שעבר.

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סנגורו של חדי אמר: "אבקש מבית המשפט עדיין לראות את זה במסגרת דמוקרטית של הבעת דעה". נכון לעכשיו קיים חשד שחדי הוא גם מנפץ הדלת של משרדי הארץ ומעורב באירועים נוספים.

כזכור, חדי נעצר בחשד למעורבות בתקרית שנרשמה בתחילת השבוע, במסגרתה הושלכו אבנים לעבר משרדי חדשות 12, אשר גרמו לניפוץ זגוגית דלת הכניסה לבניין שנמצא בתל אביב. בנוסף, בסמוך אליו, נמצא מכתב איומים המופנה לכאורה כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת.

המפכ"ל דני לוי ומפקד מחוז ת"א חיים סרגרוף מסרו: "לא נאפשר פגיעה באף כלי תקשורת במדינת ישראל. שמנו את כל כובד משקלנו על החקירה, שהובילה למעצרו של החשוד".

כזכור, במכתב שהונח בבוקר יום שלישי נכתב: "עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מראשים שלכם. גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר התייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות חבל כי בסוף מישהו ימות".