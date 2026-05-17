ראש מועצת ג'דיידה-מכר וסגנו נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי

סוהיל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה-מכר, נפצע באורח קשה הלילה (בין ראשון לשני) לאחר שנורה במסגרת ניסיון חיסול. סגנו שהיה עימו באותה העת נורה גם הוא ונפצע באורח בינוני. השניים פונו לבית החולים לגליל המערבי שבנהריה לקבלת טיפול רפואי.

האירוע קרה מעט לפני השעה 00:30, אז התקבל דיווח במד"א אודות שני גברים בשנות ה-50 לחייהם שנפצעו במהלך אירוע ירי מחוץ לאולם חתונות בכפר ג'דיידה-מכר. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום והחלו במצוד אחר החשודים, לצד איסוף ראיות מהזירה.

פראמדיק מד"א חארת כליב סיפר: "ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה".

ראש המועצה מאויים כבר תקופה ארוכה מאוד. על פי החשד, מלחם נכח בחתונה באולם בכפר, וככל הנראה היה ללא מאבטח הלילה. לפני כשנה המאבטח שלו נורה ונפצע באורח בינוני.