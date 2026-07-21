חשד: פרצה לדירות בדיור מוגן בקריית גת וגנבה רכוש מקשישים, בהם ניצולי שואה

שוטרי תחנת קריית גת עצרו היום (שלישי) חשודה בחשד שהתפרצה לשלוש דירות במתחם דיור מוגן בעיר וגנבה רכוש מקשישים, בהם ניצולי שואה.

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החקירה נפתחה במהלך סוף השבוע בעקבות דיווח על התפרצות לדירות במתחם וגניבת רכוש מהדיירים, ובהם טלפונים ניידים, כסף מזומן וחפצים אישיים. חוקרי ובלשי התחנה פתחו בפעולות חקירה מהירות, שבמסגרתן הצליחו להתחקות אחר זהות החשודה ולעצור אותה.

על פי החשד, החשודה נכנסה למתחם הדיור המוגן, פרצה לשלוש דירות של דיירים מבוגרים, חלקם ניצולי שואה, וגנבה מהם רכוש אישי.

החשודה הועברה לחקירה בתחנת קריית גת, ובסיומה נכלאה. בית המשפט האריך את מעצרה בהתאם לצורכי החקירה, שנמשכת.

מפקד תחנת קריית גת, סנ"צ שי אללי, התייחס למקרה ואמר: "מדובר באירוע חמור שבו על פי החשד נפגעו אזרחים מבוגרים, חלקם ניצולי שואה, בתוך המקום שאמור להעניק להם ביטחון ותחושת מוגנות. שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות והביאו לאיתור החשודה ומעצרה בתוך זמן קצר. נמשיך לפעול ללא פשרות נגד עברייני רכוש הפוגעים באוכלוסיות מוחלשות ונמצה עמם את הדין".