מומלצים -

הפרקליטות הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד אוראל שרון, מורה מפתח תקווה, בגין ביצוע עבירות מין חמורות בתלמידתו. על פי כתב האישום, הוא ביצע את העבירות במשך כשנתיים, כאשר תלמידתו הייתה בגילאי 12 עד 14.

כזכור, שרון נעצר לפני כשבועיים לאחר שתלמידתו הגישה תלונה, לפיה במהלך מספר שנים נפלה קורבן לעבירות חמורות בידי מורה בבית ספר בה למדה, לרבות בין כתלי בית הספר. במקביל למעצרו, הוצאו צווים לתפיסת אמצעי אחסון דיגיטליים שברשותו, במסגרת איתור ראיות, עקב חשש כי פגע בנערות נוספות.

לאחרונה פרסמנו במהדורה המרכזית, כי המורה הודה בביצוע מעשים מגונים, אך הכחיש את עבירת האונס אשר יוחסה לו.

מקרה חמור נוסף נחשף בעבר, לפיו מורה בתיכון קיימה קשרים אינטימיים עם שניים מתלמידיה, לעיני תלמיד שלישי. בית הדין למשמעת של שירות המדינה גזר עונשים חמורים על המורה, בת 43. לפי האישום, המעשים החלו מעישון משותף בתוך כתלי בית הספר, דרך יצירת קשר אישי ולא ראוי באמצעות רשתות חברתיות וכלה בקיום מפגש מיני בביתה.