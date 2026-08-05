פרסום ראשון: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הבוקר (רביעי) פרטים חדשים מחקירת רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. ל-i24NEWS נודע, כי טרם הרצח - נערכה שיחת טלפון בין הקורבן - לחשוד.

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מהפרטים שהגיעו לידי i24NEWS עולה, כי החשוד היה אמור לקבל כ-15 אלף שקלים במסגרת תביעת נזיקין שבה ייצג אותו עורך הדין, בעקבות תאונת דרכים שאירעה ברמלה בשנת 2023. אלא, שהכסף הועבר לאביו של החשוד. טרם הרצח, השניים קיימו שיחת טלפון, במהלכה החשוד התעמת עם עורך הדין פלדמן על העברת הכסף לאביו.

כאמור, מהחקירה עולה עד כה, כי החשוד בירי - תושב מרכז הארץ המוכר למשטרה ובעל עבר פלילי בעבירות רכוש ואמצעי ולחימה (אמל"ח). הוא הגיע לזירה ונכנס למשרד ללא כיסוי פנים. בשלב זה, במשטרה בודקים האם הפגישה נקבעה מראש או שמדובר בהגעה ספונטנית, שכן יומן הפגישות במחשבו של עורך הדין פלדמן נעול.

בעת הרצח שהו במקום עורך דין נוסף ואב הבית. עורך הדין השני העיד בחקירתו כי שמע צעקות רמות מחדרו של עו"ד פלדמן, ומיד לאחר מכן נשמעו לפחות ארבע יריות. כשנכנס לחדר, מצא את שותפו מוטל על הרצפה כשהוא ירוי. במשטרה מציינים כי לא הוגשו בעבר תלונות מצד עו"ד פלדמן על איומים כלשהם מצד החשוד.

לאחר המעצר, אמר החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן: "הייתי מבולבל מאוד. שעתיים הסתובבתי בשדות עד שהסגרתי את עצמי". לפי גורמים המעורים בפרטים, החשוד אינו מביע צער על מעשיו ושומר על קור רוח וזכות השתיקה.