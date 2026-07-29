עם סירנות ונהג לבוש מדים: רכב להברחת שב"חים התחזה לרכב משטרתי

במבט ראשון זה נראה כמו רכב משטרתי בדרכו לפעילות מבצעית: צ’קלקות כחולות ונהג במדים. אבל הרכב הזה - בכלל לא שייך לכוחות הביטחון. לפי החשד, מדובר ברכב מסחרי שהוסב במיוחד כדי להבריח שוהים בלתי חוקיים דרך המחסומים, תוך התחזות לכלי של כוחות הביטחון.

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התיעוד שצולם במהלך הפעילות של לוחמי מג”ב איו”ש, מתעד את המרדף אחרי הרכב, את ניסיון ההימלטות - ואת רגע המעצר.

לפי החשד, תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו הקים תשתית שפעלה בשיטה מתוחכמת במיוחד. הוא רכש רכב מסחרי מסוג סוואנה, איבזר אותו באמצעים המדמים רכב משטרתי, לבש מדים של כוחות הביטחון, והגיע למחסומים כשהוא משדר דחיפות ובהילות - כאילו הוא בדרכו לפעילות מבצעית.

המטרה, לפי החוקרים, הייתה לגרום לכוחות לפתוח את המעבר במהירות, בלי לעורר חשד ובלי לבצע בדיקה מעמיק.

אלא שהפעם, בעקבות מידע מודיעיני מדויק של ימ”ר מג”ב מרכז, נערכו לוחמי מג”ב איו”ש מבעוד מועד. כשהחשוד ניסה לפרוץ מחסום, החל מרדף רכוב שהתפתח גם למרדף רגלי שבסיומו הוא נעצר.

בחיפוש ברכב התגלתה דופן כפולה שהותקנה במיוחד ברכב, שבה הסתתרו 21 שוהים בלתי חוקיים. במערכת הביטחון אומרים כי שיטות הפעולה של מבריחי השב"חים משתכללות כל הזמן.

לפי החשד, החשוד קיבל בין 1,000 ל-1,200 שקלים עבור כל שוהה בלתי חוקי שהבריח, וההערכה היא שלא פעל לבדו - אלא כחלק מתשתית רחבה יותר. במשטרה בודקים כעת אם קיימים כלי רכב נוספים שהוסבו באותה השיטה, ובמחסומים כבר תודרכו הכוחות לאתר ניסיונות דומים.

במערכת הביטחון מדגישים שכל שוהה בלתי חוקי שנכנס לישראל מבלי שעבר בידוק ביטחוני - הוא מחבל פוטנציאלי. בתקופה ביטחונית רגישה, אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.