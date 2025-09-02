חקירה חמורה במח"ש: 10 בלשים חשודים בסדרת תקיפות אזרחים

מומלצים -

עשרה בלשים מתחנת עירון חשודים בסדרת תקיפות של אזרחים, כך חשף הערב (שלישי) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית". הבלשים היכו אזרחים באמצעות מכושים, אלות ואקדחי טייזר.

כמה מהמכושים נתפסו על ידי מח"ש בתא מטען של ניידת משטרה כמה תלונות שונות הגיעו למח"ש. החוקרים הבינו שיש קשר בין המקרים.

כשבע תלונות שונות שהגיעו למח"ש שגילתה שמדובר באותם שוטרים שמעורבים בתלונות שונות והבינה שמדובר ברצף מקרים ולא באירועים בודדים. המכושים ששימשו לתקיפות כלי עבודה משטרתיים.