שוטרי מחוז ירושלים וחוקרי הביטוח הלאומי עצרו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) עשרות תושבי מזרח ירושלים, בחשד כי זייפו מסמכים רפואיים והונו את מערכת הבריאות כדי לקבל תרופות נרקוטיות ולסחור בהן וכן לקבלת קצבאות במירמה מהביטוח הלאומי.

המעצרים התבצעו עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, כאשר שוטרי מרחב ציון, לוחמי מג"ב וכלבנים, פשטו יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי, על בתי החשודים במזרח ירושלים, תפסו ראיות ומסמכים הקושרים אותם לעבירות, והביאו אותם לחקירה, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, וזיוף מסמכים בנסיבות מחמירות. סכום ההונאה עומד על כארבעה מיליון שקלים.

החקירה הסמויה החלה לאחר קבלת מידע באגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי, ממנו עלה חשד לפיו עשרות תושבי מזרח ירושלים מבצעים זיופים של מסמכים רפואיים מבתי החולים בירושלים. המידע הועבר ליחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון במחוז ירושלים שבשיתוף פעולה עם חוקרי והמודיעין בביטוח הלאומי ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בגין חשד בעבירות הונאה ומרמה נגד מערך הבריאות והביטוח הלאומי, והצליחו לחשוף רשת שפעלה באופן שיטתי במטרה לסחוט מקופת המדינה מיליוני שקלים.

מהחקירה הסמויה עלה בין היתר, כי המעורבים זייפו, על פי החשד, מסמכים רפואיים הנושאים את פרטיהם האישיים, מהם עולה מצג שווא, כי הינם מטופלים במחלקות אונקולוגיות בבתי החולים השונים, וכמתמודדי נפש. את המסמכים הללו הגישו, על פי החשד, לביטוח הלאומי, ובדרך זו נהנו מתשלומי גמלאות הנאמדים באלפי שקלים לכל חודש, אותם גרפו לכיסם.

עוד העלתה החקירה חשד לפיו הם ניצלו באופן ציני ובוטה את מערכת הבריאות הציבורית, באמצעות אותם מסמכים מזויפים, שהציגו בפני גורמי רפואה, ובגינם קיבלו במרמה מרשמים לתרופות נרקוטיות המיועדות להקלת סבלם של חולים קשים ביותר, כאשר החשד הוא שהם סחרו בתרופות אלו.

מפקד מרחב ציון, תת-ניצב שלומי בכר ציין: "מדובר בשפל מוסרי חסר תקדים, החשודים ניצלו על פי החשד את מצוקתם של חולים במצבים קשים ומתמודדי נפש לצורך הפקת רווח אישי. בזמן שאזרחים נורמטיביים נלחמים על בריאותם וממתינים לסיוע לו הם זכאים, פעלו החשודים בציניות ובמרמה כדי לבזוז את הקופה הציבורית תוך התחזות לחולים סופניים. היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון תמשיך לפעול בנחישות, יחד עם שותפינו בביטוח הלאומי, נגד כל מי שינסה להונות את מערכת הבריאות ולגזול את כספי הציבור על גבם של החלשים ביותר".

אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות בביטוח הלאומי, הוסיף: "אמרנו בעבר ונחדד גם היום - קצבאות הביטוח הלאומי מיועדות לתושבי ישראל הזכאים, ולהם בלבד. כל מי שחושב שהוא יכול להונות את המערכת - סופו להיתפס ולהחזיר לקופת המדינה את הכספים שלקח במירמה - עד השקל האחרון. העובדה שאנשים מזייפים מסמכים רפואיים כדי להתחזות לחולי סרטן כדי לסחור בתרופות ולקבל קצבאות במירמה היא מעשה שפל מוסרית וערכית והביטוח הלאומי בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לא יעבור על כך לסדר היום".