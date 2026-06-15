פרסום ראשון: גור לוי, החשוד בצילום נשים בתאי הלבשה ובאונס צעירה, הודה במעשיו בחקירתו ועומת עם המתלוננת בפרשת האונס, כך הותר היום (שני) לפרסם. בחקירתו הסביר כי הצילום נועד "לשם סיפוק רגעי". מעצרו הוארך בארבעה ימים.

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לראשונה, לוי הודה בפני החוקרים כי צילם נשים בתאי הלבשה, ובחקירתו הסביר שעשה זאת "לשם סיפוק רגעי" כאמור. לצד זאת, התקשה לוי להסביר את מעשיו ולא ידע לומר כמה נשים הטריד.

בתוך כך, בימים האחרונים נערך עימות בין לוי לבין המתלוננת בפרשת האונס. במהלך העימות שינה לוי חלקים מגרסתו והודה בפרטים שעליהם חלק קודם לכן. בין היתר, אישר לוי כי במהלך הערב נעשה שימוש בקטמין ובקוקאין, כאשר קיימת גם עדות נוספת לכך שהשניים צרכו סמים בשירותי הבר.

בניגוד לחלקים מגרסתו הראשונית, במהלך העימות מסר לוי כי הוא אינו זוכר שהמתלוננת נרדמה אך טען שהייתה ככל הנראה מעורפלת או מחוסרת הכרה. בנוסף, הוא הודה כי לאחר שהשניים הגיעו לדירה הייתה גם צריכת אלכוהול, והוא זה שיזם אותה.