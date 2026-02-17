"אני מחמם את המוט, תתחיל לחשוב איך לסגור את העניין עכשיו": תושב הצפון נחטף לצימר בעקבות חוב, שם עבר התעללות קשה שכללה הצמדת מוט ברזל מחומם לכל חלקי גופו. בזכות תושיתו הצליח לשלוח הודעה לאשתו אשר הזעיקה את שוטרי המחוז הצפוני שחילצו אותו. בתום חקירה כתב אישום הוגש נגד הנאשם המרכזי, כך מסרה היום (שלישי) המשטרה.

האירוע החל ב-12 בדצמבר 2025, אז התקבל דיווח במשטרה מתושבת הצפון על כך שבעלה נעלם לפני מספר שעות. האישה סיפרה כי היא קיבלה ממנו הודעה על כך שהוא נחטף ומוחזק על ידי חשודים בבית עץ ואמרה שביקש ממנה לפנות למשטרה ולהזעיק אותם למקום.

דוברות המשטרה

עם הגעת שוטרי המחוז הצפוני למיקום המדובר הצליחו השוטרים לאתר את בית העץ, שם פגשו בקורבן שהיה חבול בכל חלקי גופו עם כוויות במקומות שונים בגוף, וטען בפני השוטרים כי חוטפיו זיהו את הגעתם ונמלטו מהמקום.

מחומר החקירה עלה כי מספר שעות לפני האירוע, בעת ששהה הקורבן בפיצרייה בעיר עפולה, הגיעו אליו החוטפים להם חייב הקורבן כסף, ביקשו ממנו לעלות לרכב על מנת לשוחח - על אף שאמר להם כי הוא לא רוצה לבוא איתם והוא חושש.

עם עלייתו לרכב, תקף אותו הנאשם תוך שהוא אומר לו "איפה אתה? בורח ממני? תפסתי אותך, עכשיו אני אראה לך, נגיע ונדבר", ואז נסעו לצימר באזור העיר עפולה.

עם הגעתם לצימר תקפו את הקורבן הנאשם ושותפו במכות קשות בכל חלקי גופו, ואז לקח הנאשם מוט ברזל, חימם אותו בקמין ופנה לנאשם באומרו "אני מחמם את המוט, תתחיל לחשוב איך לסגור את העניין עכשיו". מיד לאחר מכן הצמידו החוטפים את מוט הברזל לגופו של הקורבן וגרמו לו לכוויות. בהמשך אותו הערב, הצמיד הנאשם חפץ הנחזה לאקדח לראשו של הקורבן ואמר לו "מה אתה מעדיף, להביא את הכסף או למות עכשיו?".

בהמשך הלילה המשיכו החוטפים לתקוף את הקורבן שוב ושוב באלימות קשה עד אשר עזבו את המקום והשאירו את הקורבן עם אדם נוסף שהשגיח עליו. הקורבן ביקש מהשומר את הטלפון שלו באמתלה כי רוצה לדפדף בטלפון בלבד וכאשר העביר לו את המכשיר, הצליח לשלוח כאמור את ההודעה עם המיקום לאישתו שהזעיקה את שוטרי המחוז הצפוני.

בתאריך 25 בינואר 2026, בתום מצוד של מספר שבועות הצליחה המשטרה לבצע את מעצרו של אחד מהחוטפים, תושב דבוריה בן 25. אתמול הגישה נגדו פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד מאי סקר כתב אישום חמור בעבירות של חטיפה לשם סחיטה, סחיטה באיומים, סחיטה בכוח, פציעה בנסיבות מחמירות וכליאת שווא בבית משפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת, בעוד נמשך המצוד אחר החשוד הנוסף.