שני מקרי רצח בתוך כשעתיים: צעיר חוסל בת"א, גבר נורה למוות ביפו

גבר כבן 30 נורה בפארק גני יהושע בת"א, הרקע פלילי • בנוסף: נקבע מותו של גבר שפונה לבית החולים וולפסון לאחר שלפי החשד נפצע באירוע ירי ביפו • המשטרה פתחה בחקירת שני האירועים

לי עייש עדן בן שלוש
חשד לרצח בתל אביב - גבר כבן 30 נורה למוות, היום
חשד לרצח בתל אביב - גבר כבן 30 נורה למוות, היוםדוברות זק"א

שני מקרי רצח תוך שעות: גבר כבן 30 נורה הערב (שבת) למוות בחניון גני יהושע בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה לבירור בנסיבות. הכוחות מנהלים סריקות נרחבות אחר חשודים, לצד איסוף הראיות בזירה.

באירוע נוסף, נקבע מותו של גבר שפונה לבית החולים וולפסון ללא רוח חיים, לאחר שעל פי החשד נפצע באירוע ירי ביפו. כוחות משטרה סורקים את האזור על מנת לאתר את החשודים ואת זירת הירי.

מפקד מרחב ירקון תת ניצב צחי שרעבי מדבר על אירוע הירי בתל אביבדוברות המשטרה

פרמדיקית של מד"א סיפרה על האירוע בתל אביב: "קיבלנו קריאה על פצוע באירוע אלימות. כשהגענו ראינו גבר בשנות ה-30 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי. פינינו אותו לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה".

