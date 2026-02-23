אחרי שנעצרה בחשד למגע עם סוכן זר: שוחררה אתמול (ראשון) למעצר בית העיתונאית שעבדה לפי החשד עם אתר חדשות מזוהה חמאס שהוצא מחוץ לחוק. שר הביטחון ישראל כ"ץ הוציא את האתר מחוץ לחוק, לפי חוק המאבק בטרור.

העיתונאית, נסרין אל עביד, ממזרח ירושלים, נעצרה לפני כשבוע בחשד שקיימה קשר עם חמאס דרך עבודתה באתר החדשות, ומעצרה הוארך מעת לעת.

בדיוני הארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים התברר כי ההכרזה של שר הביטחון על אתר החדשות כזרוע של ארגון טרור פורסמה לציבור רק לאחר מעצרה, ובהתאם הורו השופטים על שחרורה. עם זאת, בית משפט המחוזי קיבל את ערר המשטרה והאריך פעמיים את מעצרה עד לשחרורה אתמול בתנאי הרחקה מהר הבית ומעצר בית למשך עשרה ימים.

הצו עליו חתם כ"ץ מתמקד בארבעה אתרי חדשות פלסטינים מוכרים המזוהים עם חמאס ומשפיעים מאוד על דעת הקהל ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. האתרים והפלטפורמות הדיגיטליות הם: "קודס פלוס, מידאן אלקודס, אלקודס אלבוצלה, אלמארעג', אלעאצמה", בטענה כי "פלטפורמות אלו משמשות את חמאס להעברת מסרים, להתססה וליבוי אלימות וטרור בדגש על זירת ירושלים והר הבית".