תלש שרשראות מהצוואר: פלסטיני נאשם בשוד ארבע נשים מבוגרות

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שני) כתב אישום נגד פלסטיני בן 31, תושב אל-חדר שביהודה ושומרון, לאחר ששדד באלימות תכשיטים מארבע נשים מבוגרות בארבעה מקרים שונים בנוף הגליל, מגדל העמק וטבריה.

כתב האישום מגיע לאחר שבחודשים האחרונים הגיעו מספר דיווחים על אירועי שוד באזור הצפון, במהלכם הנאשם עקב אחרי נשים מעל גיל 70 שענדו שרשראות זהב על צוואריהן. על פי העדויות שנגבו במהלך החקירה, בכל אחד מהמקרים הנאשם זיהה שעת כושר, ובהן תלש את השרשראות באלימות ונמלט מהמקום.

מחקירת האירועים, עלה כי בכולם ננקט דפוס פעולה דומה: הנאשם ארב לכל אחת מהנשים לאחר שירדו מאוטובוס והלכו לכיוון ביתן. כאשר הגיעו לפתח בתיהן, החשוד ניגש לכל אחת מהקורבנות, שאל אותן שאלה, וכשהפנו את מבטן תלש מצווארן את התכשיטים. באחד המקרים אף ניסה לתלוש עגיל זהב מאוזנה של אחת הקורבנות.

במהלך החודש שעבר הנאשם נעצר ביהודה ושומרון, והועבר לחקירה במחוז הצפוני של המשטרה. הבוקר שלב החקירה הגיע לסיומו, ופרקליטות המדינה הגישה נגדו כתב אישום. כמו כן הגישה הפרקליטות בקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים נגדו.