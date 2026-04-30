כתב אישום נגד מספר בני משפחת חרירי: הניחו מטעני נפץ וסחטו מיליונים מקורבנות

בתום חקירה מאומצת של היחידה המרכזית במחוז ש"י, הוגש היום (חמישי) כתב אישום נגד שבעה נאשמים, בהם בכירים וחברים בארגון הפשיעה "חרירי", בגין עבירות חמורות של סחיטה באיומים והנחת מטעני נפץ. מחקירת הפרשייה, שזכתה לכינוי "שטח אש", עולה כי חברי הארגון סחטו קורבנות בשני מקרים שונים בגין סכסוכי מקרקעין.

באחד המקרים, שאירע בינואר האחרון בשכם, הסתייעו החשודים בפלסטינים תושבי העיר כדי להניח מטעני נפץ בביתו של הקורבן לאחר שדרשו ממנו תשלומי עתק בסך מיליוני שקלים.

מקרה נוסף שנחשף בחודש פברואר התרחש בכפר כנא, שם החשוד המרכזי יצר קשר עם קורבן על רקע סכסוך קרקעות, איים על חייו ובסופו של דבר הניח מטען נפץ בפתח ביתו. עם המעבר לחקירה גלויה ב-13 באפריל, פשטו כוחות גדולים של משטרה, מג"ב, צה"ל ויחידות מיוחדות על בתי החשודים באום אל פחם, טייבה, כפר קאסם ושכם. במהלך המבצע נתפסו כלי רכב ששימשו את החשודים, סכומי כסף מזומן גדולים ואמצעים נוספים ששימשו לביצוע מעשי הסחיטה והטלת האימה.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, הדגיש עם סיום החקירה כי המשטרה מנהלת מאבק בלתי מתפשר בארגוני הפשיעה ובכל ניסיון לסחיטה ואלימות. "לא נאפשר לשטחי יהודה ושומרון להוות עבור מחוללי הפשיעה ערי מקלט ומקום ליישום טרור פלילי," ציין ניצב פינצ'י. בימים הקרובים צפויים כתבי אישום חמורים נגד חמשת החשודים המרכזיים וקטין נוסף מטעם פרקליטות מחוז מרכז, זאת בנוסף לכתב אישום שכבר הוגש נגד אחד המעורבים בפרשה.

ההתפתחויות האחרונות מגיעות בהמשך לגל המעצרים מה-19 באפריל, אז נעצרו מאלק חרירי, המכונה "הבורר" של העולם התחתון, יחד עם 11 מחברי הארגון. בראשית החקירה הסמויה עלה החשד כי חברי הארגון, הנחשב לאחד הגדולים במדינה, קיימו קשרים עם גורמי טרור ופעלו לייצוא "טרור פלילי וביטחוני" מהשטחים אל תוך ערי ישראל. המבצע הרחב, שזכה לגיבוי מלא ממפכ"ל המשטרה, נועד לגדוע את החיבור שבין כספי הפשיעה לתשתיות הטרור ולהבטיח את ביטחון הציבור.