חיים כפולים: פלסטינים התחזו לאזרחי ישראל למעלה מ-20 שנה

שוטרי מחוז ש"י פשטו הבוקר (רביעי) על בתיהם של מספר חשודים, בהם זוג פלסטינים ש'השאילו' את פרטיה של אזרחית ישראלית שנקנו על ידיהם, וניהלו הודות לכך אורח חיים במסווה למעלה מ-20 שנים, בהן קיבלו כספים מהמדינה, הקימו עסקים ועוד.

חקירת הפרשה, שזכתה לשם "דמות בהשאלה", החלה בשלהי שנת 2025, בשיתוף פעולה של יחידת "חץ יהודה" ואגף החקירות במוסד לביטוח לאומי, לאחר שהתקבלה אינדיקציה אודות הונאה והתחזות שמאחוריה עומדים מזה עשרות בני זוג פלסטינים מהעיירה חלחול הסמוכה לחברון.

בני הזוג הם פלסטיני בן 57 בעל אישור שהייה לצורך איחוד משפחות המקנה לו את האפשרות בפועל להתגורר מעת לעת ביישוב רהט שבדרום, ופלסטינית בת 43, אשר נישאו לפני למעלה מ-20 שנה והתגרשו "על הנייר" כעבור חודשים ספורים על מנת לקבל תעודת זהות ישראלית בדרכי מרמה.

בהמשך למזימתם שנרקמה, החשוד המרכזי נישא בנישואים פיקטיביים לאזרחית ישראלית תושבת ערוער שלא ראה מימיו, וזהותה "הולבשה" על גרושתו לכאורה של החשוד. לימים נישאו זוג החשודים בשנית. מאז, לפני למעלה מ-20 שנה כאמור, מזוהה החשודה המרכזית שנעצרה הבוקר בפרטיה של תושבת ערוער, למעט תמונתה.

בתוך כך ובמרוצת השנים הארוכות, נולדו לזוג מספר ילדיה, וחייה של המשפחה שהתרחבה התנהלה בין העיר רהט כאזרחים ישראלים לבין פלסטינים בעיירה חלחול. ככל שהתעמקה החקירה, התבהר והתחזק החשד למעשה תרמית והונאת זהות ישראלית, לצד חשד להונאת כספי מדינה על חשבון כספי הציבור, היו מודעים בני המשפחה הגרעינית והמורחבת, על כל המשתמע מכך.

כך למשל, כששהתה המשפחה בביתם המפואר בעיירה חלחול, נקראה החשודה המרכזית הן גם על ידי בני משפחתה, בשם ס' ואילו מחוץ לעיירה, בעת שהותם ברהט ובקרב מעגל המכרים, קראו לה בשם ע'.

ביממה האחרונה כוחות הביטחון פשטו על בתיהם של החשודים ובני משפחותיהם ועצרו את בני הזוג ושניים מבני משפחתם, ועיכבו בני משפחה נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה במשטרה ובמוסד לביטוח לאומי, וכעת נעשים מאמצים לגלות את מצבה של האזרחית הישראלית אשר זהותה נגנבה. מעצרם של הזוג הוארך עד יום ראשון.

רפ"ק ברק רביבו, מפקד זרוע מודיעין וחקירות יל"פ יחידת חץ יהודה: "מסתמן כי מדובר בפרשת ההתחזות תוך זהות בדויה הממושכת ביותר שידעה מדינת ישראל. אומנם אנו בראשית שלבי החקירה הגלויה, אך אחת המטרות העיקריות הנה לחשוף בין היתר מה עלה בגורלה של אותה בחורה ע' שזהותה נרכשה על ידי זוג החשודים המרכזיים".