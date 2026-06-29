"לשים מטען ולהשתחרר למעצר בית? ביזיון": ריאיון עם אחותה של ליה מלכה

דניאלה מלכה גטניו, אחותה של ליה עופרי מלכה ז"ל שנרצחה בפיצוץ הרכב באיילון, סיפרה הערב (שני) בריאיון בלעדי ששודר במהדורה המרכזית על הרקע לאירוע המצער. הריאיון התקיים בצל החלטת בית המשפט לשחרר את חן כהן, החשוד ברצח, למעצר בית. "הכתובת הייתה על הקיר, אבל לא תיארנו לעצמנו שזה יקרה בכזאת אכזריות. לשים מטען? ולמרות זאת הוא משוחרר למעצר בית. ביזיון", אמרה.

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בכתבה נחשפו לראשונה הקלטות של חן כהן שבהן נשמעים איומים ברורים כלפי הבת המשותפת שלו ושל ליה, זמן קצר לפני שליה נרצחה. "אני נודר נדר שהיא תמות, אם עד יום ראשון את לא מחזירה לי את תעודת הזהות", אמר כהן.

דניאלה התייחסה לדברים: "ההקלטות האלה מעוררות שאלה אחת קשה - האם היה אפשר למנוע את הרצח הזה? הוא ממש כתב במפורש שהיא הולכת למות. מדובר ב-95 הודעות. הוא כתב ממש במפורט מה הוא הולך לעשות: 'אני גדול, אתם לא יודעים איזו מעצמה אני...' אין הוכחה יותר טובה מההודעות האלה".

ואכן, נשלחו לליה מסרים מאיימים רבות: "שן תחת שן, עין תחת עין, ילדה תחת ילדה", "חציתם גבולות, ואני אחצה איתכם גבולות", "אין חוקים, אני אפגע לך בילדים", "עד היום ויתרתי לך, מהיום אין ויתורים", "אני אשב בכלא בשבילה 200 שנה", "אין משטרה, לא יעזור", "תישנו עם עיניים פקוחות".

דניאלה סיפרה על ההתמודדות מאז האירוע: "רק בשבועיים האחרונים אני מבינה באיזו מדינה אני חיה, שזה פשוט בושה. המשטרה כושלת ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. מבחינתי זה בדיחה וקרקס, כל מה שהולך פה".

עוד טרם מותה של ליה פנו בני משפחתה למשטרה והגישו תלונה בעקבות איומים מצד בן זוגה לשעבר, אלא שלדבריהם, במשטרה הסתפקו בהוצאת צו הרחקה בלבד. "מתחילת ההיכרות שלהם, איך שהוא הציע לה ישר נישואים, היא חששה. בדיעבד כשאני מחברת את כל הפאזל, היא לא הייתה סגורה מהתחלה, ואני לא הבנתי למה. הוא גם היה משפיל אותה. תמיד יורד עליה. גם הריבים שלהם היו קשים מאוד. היא הייתה מתנצלת על דברים שלא עשתה", סיפרה.

לשאלת המראיינת על אלימות במערכת היחסים בין השניים השיבה דניאלה: "הוא היה אלים מילולית. נראה לי שגם פיזית איזה כמה פעמים. הוא שיחק לה בראש בצורה מדויקת. הוא גם שיחק למשטרה בראש. הוא יודע טוב מאוד לעשות את העבודה. אנחנו על הפנים. כולנו חוששים. הוא איים על אבא שלי, הוא איים עליי, הוא איים על בעלי".

עורכי דינו של חן כהן מסרו בתגובה: "מהיום הראשון של מעצר מרשנו, טענו כי מרשנו לא קשור לאירוע המצער ועל כן ישוחרר לביתו. מרשנו מבקש לחזור לחייו ולבתו הקטנה".

כזכור, מלכה, בת 35 מראשון לציון, נרצחה בתחילת החודש בנתיבי איילון לכיוון צפון בפיצוץ מטען חבלה שהונח ברכבה.