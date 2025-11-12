בן 18 נפצע קשה בדרום; החשד: חברו החייל שיחק בנשקו ופגע בו
תושב עזריקם נפגע מירי ופונה לביה"ח אסותא באשדוד, שם נכנס לניתוח • עם קבלת הדיווח המשטרה החלה בחקירת הנסיבות ובסריקות לאיתור זירה • לפצוע אין עבר פלילי • נבדקת ההשערה כי מדובר בפליטת כדור של חייל צה"ל
טל סבגכתבת דרום
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תושב עזריקם בן 18 נפצע באורח קשה היום (רביעי) כתוצאה מירי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבדיקה ראשונית עלה כי ככל הנראה הפצוע נפגע מפליטת כדור מנשק של חברו - חייל צה"ל.
הפצוע פונה לטיפול רפואי בבית החולים אסותא באשדוד ונכנס לניתוח. המשטרה כאמור פתחה בחקירת נסיבות האירוע עם קבלת דיווח מבית החולים. הגורמים הרפואיים זיהו כי ככל הנראה מדובר בפציעה כתוצאה מירי, כאמור - והם אלו שדיווחו למשטרה.
בנוסף, הכוחות החלו בסריקות לאיתור זירה במסגרת החקירה. עוד עלה בחקירה: לפצוע אין עבר פלילי.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות