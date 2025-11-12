בן 18 נפצע קשה בדרום; החשד: חברו החייל שיחק בנשקו ופגע בו

תושב עזריקם נפגע מירי ופונה לביה"ח אסותא באשדוד, שם נכנס לניתוח • עם קבלת הדיווח המשטרה החלה בחקירת הנסיבות ובסריקות לאיתור זירה • לפצוע אין עבר פלילי • נבדקת ההשערה כי מדובר בפליטת כדור של חייל צה"ל

טל סבג ■ כתבת דרום