פרי המריבה: כתב אישום נגד עובד סופר שהכה לקוח לעיני בנו

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד עובד בחנות פירות וירקות בבית שמש, שהיכה לקוח לעיני בנו בן השנתיים - תוך שימוש בידיו, בסכין ובגליל ניילון נצמד.

האירוע התרחש ב־10 באוגוסט, מעט לפני השעה 20:00, אז הוזעקו שוטרי תחנת בית שמש לדיווח על מקרה אלימות חמור בבית עסק בעיר. מחקירת המשטרה עולה כי הלקוח הגיע למקום עם בנו הפעוט, נטל תפוח ובננה ושקל אותם בקופה כדי לשלם. בשלב זה פרץ ויכוח בינו לבין העובד, שניסה למנוע ממנו למסור את הפירות לילד.

הלקוח יצא מהחנות והתקשר למנהל המקום - אך אז, כך על פי כתב האישום, תקף אותו העובד: תחילה הלם בראשו והטיח את מכשיר הסלולרי שלו לרצפה. בהמשך שלף סכין גדולה מדלפק הקופה, ניסה לדקור את הלקוח ואף השליך לעברו מד פלס. כשעוברי אורח ניסו להרגיע את הרוחות, חזר הנאשם לחנות, נטל גליל ניילון נצמד והמשיך לתקוף לעיני הילד, שפרץ בבכי.

שוטרי תחנת בית שמש עצרו את החשוד במקום, אולם למחרת שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. עם סיום החקירה, הוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפה, ניסיון פציעה כשעבריין מזוין, היזק לרכוש במזיד, איומים והחזקת אגרופן או סכין שלא כדין.

חוקרת תחנת בית שמש, רס"ר שובל מורבן, אמרה: "מדובר במקרה אלימות חמור שנסוב על תפוח ובננה. למרות שהאב שקל את הפירות טרם מסר אותם לבנו, הנאשם בחר להסלים את הוויכוח לכדי שימוש בכלי תקיפה שעלולים היו לגרום לנזק בלתי הפיך".