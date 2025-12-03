הקניון שהוקם בישראל במרמה: "כל המסמכים זויפו"

40 דונם של זיוף: תושב בית חנינא בירושלים, יחד עם חשודים נוספים, השתלט על קרקעות מדינה במזרח העיר באמצעות מסמכים פיקטיביים ובמצג שווא, הקים קניון ענק מופעל כיום בשווי מוערך של כ-115 מיליון ש"ח - עד שנעצר. היום (רביעי), לאחר שבחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה רחבת היקף - החקירה הפכה גלויה, החשודים נעצרו, וחשודים נוספים עוכבו. החשדות שעלו: מרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף, הלבנת הון ועבירות נוספות.

מהחקירה כאמור עלה חשד כי החשוד תושב בית חנינא בשנות ה-60 לחייו יחד עם מספר חשודים נוספים, השתמשו במסמכים מזויפים לצורך קבלת היתרי בנייה על קרקעות במזרח ירושלים אשר הוגדרו כנכסי נפקדים, קרקעות המוקנות למדינת ישראל ומנוהלות על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים.

מהחקירה כאמור עלה כי במשך שנים הוגשו בקשות שונות לקבלת היתרי בנייה תוך הסתרת העובדה שהקרקע היא קרקע מדינה וכי אין זכויות קנייניות לבעלי שמות שהופיעו במסמכים. חלק מהמסמכים שהוגשו כללו ייפויי כוח ועסקאות מכר לכאורה שבבדיקה התבררו כעסקאות פיקטיביות, כאשר "בעלי הקרקע" לא קיימים או אינם קשורים כלל למגרשים.

דוברות המשטרה

באמצעות מסמכים אלה, התקבלו היתרי בנייה משמעותיים בהם היתר לבניית קניון בבית חנינא בשטח של למעלה מ-40 דונם, אשר נבנה ומופעל כיום בשווי מוערך של כ-115 מיליון ש"ח. בנוסף, הוגשו בקשות להיתרי בנייה נוספים לשטח של עשרות דונם למגורים, מסחר ושטחים ציבוריים באזור.

החקירה בימ"ר ירושלים ורשות המסים חשפה חשד כי החשוד העלים מהרשויות את שמות הנפקדים שהקרקע שייכת להם מכוח החוק, וזאת למרות שבמסמכים אחרים שהגיש לאורך השנים, כן ציין את שמותיהם.

כמו כן, על פי החשד, עסקאות המכר שדווחו לרשויות המס נועדו להציג מצג שווא של בעלות, ולבסס קבלת היתרי בנייה שלא כדין. הכנסות השכירות מהקניון, המסתכמות בעשרות שקלים בשנים, מוגדרות בחקירה כפעולות ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.

הבוקר כאמור, החקירה הפכה גלויה ובלשי הימ"ר, יחד עם רשות המסים וכלבן של מג"ב, עצרו את החשוד ועיכבו חשודים נוספים. בחיפוש שביצעו הכוחות בבתי עסק שונים ובבתי החשודים, נתפסו רכב, כ-100 אלף דולר, חשבונות בנק ומסמכים רבים. החשודים הועברו להמשך חקירה.