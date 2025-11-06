ניסה לחטוף טרמפיסטית ואיים בחפץ חד: צעיר בן 22 נעצר

צעיר כבן 22 נעצר בחשד שניסה לחטוף צעירה אותה אסף כטרמפיסטית בירושלים, תוך שאיים עליה בחפץ חד. מעצרו הוארך היום (חמישי) בבית המשפט עד ליום ראשון הקרוב, 9 בנובמבר. המתלוננת הצליחה בתושייה רבה לפתוח את דלת הרכב, לקפוץ החוצה ולהימלט. נבדק החשד כי ייתכן והצעיר מעורב במקרה נוסף.

תחילת המקרה ביום שלישי האחרון, בעת שהתקבל דיווח במוקד המשטרה על אישה במצוקה, ולמקום הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון. השוטרים פגשו את המתלוננת שסיפרה כי עלתה לרכב שאסף אותה טרמפ מאזור הר הרצל לכיוון יעדה, אולם בהגיעם לפתע שלף לעברה הנהג הצעיר מכשיר חד ונעל את דלתות הרכב, תוך שהמשיך נסיעתו.

כמו כן סיפרה כי בשלב מסוים לאחר שסירב להורידה מהרכב, ניצלה בתושייה רבה את האטת מהירות נסיעתו, הצליחה לפתוח את דלת הנוסע ולמלט עצמה מהרכב תוך כדי נסיעה, לעבר שיחים שבצד הדרך ושם הסתתר עד להגעת השוטרים שהזעיקה.

בפעולות חקירה מואצות תוך פעולות לאיתור תיעוד ממצלמות אבטחה שבמרחב הציבורי, הצליחו חוקרי המשטרה ושוטרי סיור מוריה להתחקות אחר הרכב החשוד ובמשך שעות לילה ארוכות ביצעו ניסיונות לאתר את הנהג, לרבות תצפית רציפה לעבר הרכב. הוא נעצר לבסוף לאחר שברכבו אותר הכלי החד שעל פי החשד עשה בו שימוש.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע בביטחונו ובשלומו של הציבור ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם חשודים במעשים חמורים אלה", נמסר.