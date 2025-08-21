תיעוד: שני שב"חים נעצרו בעת שניסו לגנוב רכב ברמת גן

מומלצים -

נתפסו בשעת מעשה: שני שוהים בלתי חוקיים נעצרו בעת שניסו לגנוב רכב ברמת גן, והבוקר (חמישי) הוגש נגדם כתב אישום. במסגרת המאבק נגד גניבות כלי רכב ופעילות יזומה של שוטרי משטרת ישראל, בתחילת החודש לפנות בוקר התקבל דיווח מיחידת אתגר בלהב 433, על חשודים שניסו לגנוב רכב בעיר.

בפעולות מהירות שבוצעו, שוטרי הסיור של משטרת בני ברק-רמת גן איתרו את שני החשודים, ברח' השושנים ברמת גן, כאשר ניפצו חלון של רכב ונכנסו לרכב. השוטרים חתרו למגע ועצרו את שני החשודים, שוהים בלתי חוקיים, בני 24 ו-17, תושבי שטחים. בחיפוש שנערך נתפסו ברשות החשודים 4 שלטים לרכב, מכשיר להנעת רכבים, מנפץ שמשות ומספריים.

לפ"י החקירה, שנוהלה במחלק פשעים ונוער, אחד החשודים מסר כי בעת שהיה ברמאללה הוצעה לו עבודה בתמורה ל-3,000 שקלים, תוך שפגש לראשונה את החשוד הנוסף ויחד הגיעו לרמת גן. מעצר החשודים הוארך מעת לעת.

דוברות המשטרה

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד השניים בגין ניסיון גניבת רכב, קשירת קשר לעשות פשע, החזקת כלי פריצה לרכב, חבלה במזיד ברכב, כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק וכן בקשה למעצרם עד תום ההליכים.