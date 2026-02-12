הנורות האדומות שהובילו לחקירת פרשת פולימרקט | לי עייש

מעצרם של מספר חשודים, בהם אזרח ואנשי מילואים, בחשד שניהלו הימורים באתר "פולימרקט" בנוגע להתרחשותם של מבצעיים צבאיים, ממשיך לעורר תגובות רבות. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (חמישי) פרטים חדשים על הפרשה מעוררת הסערה - ועל האירועים שהובילו לחשיפתה.

כאמור, מדובר בתרחיש ממנו במערכת הביטחון חוששים כבר זמן רב, מתוך הבנה שגורמים עוינים נמצאים גם הם בפלטפורמות הללו ועוקבים מקרוב. הפרשה הנוכחית החלה כבדיקה - והפכה לחקירה, לאחר שבמבצע "עם כלביא", זוהה הימור חריג באתר ההימורים פולימרקט. מדובר היה בהימור מדויק בארבעה מקרים של משתמש אלמוני שלא היה פעיל קודם לכן. לפי הערכות, הוא גרם לכיסו מאות אלפי שקלים.

--

במהלך החקירה, במערכת הביטחון בדקו למעשה האם ההימורים באתר פגעו בפעולה מסווגת. לפי הממצאים שעלו, לפחות באשר לאירוע המדובר שעליו הימרו הנאשמים, לא היתה פגיעה בפעילות מבצעית.

עוד נודע ל-i24NEWS כי פרט לשני הנאשמים - נרשמו מספר עצורים בפרשה, וכולם שוחררו. עוד נודע כי בפרשה הזו לא מעורבים בכירים, הדרגה אינה בכירה, התפקיד בהחלט מסווג וגם רגיש.