תושבי הנגב נגד בן גביר: "השתגע, רוצה לסגור לנו את הכפרים"

מבצע "סדר חדש" של המשטרה בנגב מעורר תגובות סוערות וביקורת רבה בקרב היישובים באזור, כאשר התושבים זועמים: "בן גביר רוצה לסגור לנו את הכפרים - הוא השתגע". ראש מועצת לקיה שריף אלאסד סיפר היום (ראשון) ל-i24NEWS כי כחלק מהפעילות, המשטרה סגרה באמצעות בטונדה את הכניסה למקום. בהמשך, התברר כי הוצבו חסימות גם ביישוב תל שבע.

"התקשרתי לכל מיני אנשים עד שהבנתי שזה מבן גביר. הגיע מפקד יחידת יואב, הגיע, דיבר לעניין, הבין את התמונה והלחץ של הכפר. יחד איתו הזזנו את הבטונדה", אמר, "הבטונדה הייתה תמונה לבן גביר חד וחלק". לדבריו, בשעות היום לא נמצא אנשים עם נשק - אלא רק כאלה שחזרו מיום עבודה.

הוא הוסיף: "הזמן הקריטי הוא הלילה - אז צריך לתגבר את הכוחות, וצריך משילות בלילה. מצידנו, שהמשטרה תהיה פה 24/7 - וחשוב לי להחמיא לשוטרים שהגיעו לשם והתנהגו בכבוד". אלאסד התייחס לפגישה שנערכה בנושא בבאר שבע וחשף כי אף אחד מראשי הרשויות הערביים לא הוזמן. "נשמח להיות בישיבות כאלה", אמר.

מפקד מחוז הדרום במשטרה, ניצב חיים בובליל, נכח בשטח ואמר לכוחות: "הפעילות תימשך בעוצמה רבה כדי להבטיח את ביטחונם של התושבים הנורמטיביים ביישובים ובכפרים. המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק".

כזכור, המבצע יצא לדרך במהלך סוף השבוע, במסגרתו המשטרה פועלת נגד תופעת הירי וזליגת אמצעי הלחימה לעברייני הפזורה. הפעילות צפויה להתרחב בימים הקרובים, כאשר עד כה נעצרו תשעה חשודים במעורבות באירועי ירי. בהודעת המשטרה נמסר כי מטרת הבטונדות והחסימות היא מניעת בריחה תנועה של עבריינים ואמצעי לחימה במרחב, הגברת רמת הבידוק והפיקוח, ולאתר אמל"ח שנגנב מצה"ל.