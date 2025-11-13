ניצב מני בנימין הוא הקצין שנחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים

ניצב מני בנימין, בן 52, ראש להב 433, הוא הקצין שנחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים, כך הותר הערב (חמישי) לפרסום. הוא נחשד עוד בשימוש לרעה בכוח המשרה.

סנגורו של ניצב בנימין, עו"ד אורי קורב, מסר: "מרשי ראש להב נחקר במשך שבע שעות במח"ש, שיתף פעולה באופן מלא בחקירה ומסר לחוקרים את הקוד ואת מכשיר הטלפון שלו. גרסתו הבהירה כי לא נפל כל רבב במעשיו ולא בכדי הוא שוחרר ללא תנאים, זולת הרחקה מעבודתו עד יום חמישי הקרוב. לצערנו מוטל על הפרשה צו איסור פרסום - שאינו מאפשר למרשי לשתף בעובדות בשלב זה - צו הגורר הפצת אגדות אורבניות וסיפורים חסרי שחר. בקרוב הפרטים ייחשפו ויתברר כי מדובר ברוב מהומה על לא מאומה וראש להב יחזור לעבודתו המסורה למען הציבור".

אמש הקצין נחקר במחלקה לחקירות שוטרים ומכשירו הנייד נלקח לצורך בדיקה. מאוחר יותר שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. אשתו מסרה היום התייחסות ראשונה בשיחה ל-i24NEWS והתעקשה שהוא חף מפשע: "הוא איש חוק, אני מאמינה בו".

על פי החשד, הוא התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. הוא עוכב לחקירה אתמול בשעות הצהריים, כאשר לא היה ביחידה בראשה הוא עומד, ונחקר במשך שבע שעות, ולאחר מכן שוחרר לביתו בתנאים מגבילים.

הפרשה החדשה הובילה את המפכ"ל רנ"צ דני לוי לכנס את סגל הפיקוד המשטרתי לפגישת חירום. ראש יאח"ה, תת ניצב אלי מקמל, ימלא את מקומו של הניצב הנחקר.