ראש המטה לשעבר ללוחמה בטרור צפוי להיות מוזמן לחקירה

פרסום ראשון: המשטרה תבקש היום (שני) לזמן לחקירה את תא"ל במיל' ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור בטענה כי הפריע לביצוע מעצר.

תחילה, הפנייה הועברה למצ"ח בעקבות מעצרו של פעיל המחאה עופר עמיאל אתמול במסעדתו "חומוס 90". לטענת המשטרה, נוריאל הפריע לשוטרים בביצוע תפקידם ואף ניסה לחסום בגופו את אחת השוטרות במהלך המעצר.

עמיאל עצמו נחקר בחשד לבילוש והטרדה של השר עמיחי שיקלי, בהפרת סדר ציבורי באחד מ"ימי השיבוש" ובאי ציות להוראות שוטר - לאחר שעות שבהן הועבר בין תחנות משטרה שונות, שוחרר אמש עמיאל מתחנת סלמה בתל אביב.