"דרושים גנבי רכב": המודעה, התשלום - והמעצר המהיר

שב"ח פלסטיני בן 18 מהשומרון מואשם בגניבת רכב של תושב ירושלים לפני כשבוע ובהסתננות לישראל דרך פרצה בגדר ההפרדה, כך נודע היום (רביעי) ל-i24NEWS. מכתב האישום עולה כי גויס למשימה באמצעות מודעה שפורסמה בטיקטוק בשפה ערבית, בה נכתב: "דרושים גנבי רכב מישראל, 3,000 עבור כל רכב גנוב".

הנאשם יצר קשר באמצעות מספר הטלפון שהופיע במודעה והונחה להגיע לרמאללה בשעות הערב, שם הצטרף אליו חשוד נוסף והשניים נסעו במונית עד לפרצה בגדר ההפרדה בעוטף ירושלים. לאחר שחצו רגלית את תוואי המכשול, עלו על רכב שהסיע אותם לשכונת הר נוף בירושלים, שם פרץ הנאשם לרכב ויצא בנסיעה לעבר פרצה בגדר ההפרדה, המאפשרת חציה ברכב. עם זאת, הוא נתפס על ידי המשטרה לפני שחצה לאזור השטחים.

האישומים המיוחסים לו: קשירת קשר לביצוע פשע, פריצה וגניבת רכב, נהיגה ללא רישיון וכניסה לישראל שלא כחוק. מעצרו הוארך עד להחלטה אחרת.

המקרה מגיע אחרי שמבקר המדינה פרסם אתמול דו"ח חמור, שמתריע על כשלים משמעותיים באפקטיביות מכשול קו התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים. הדו"ח מזהיר כי המערך הנוכחי אינו מצליח למנוע הסתננות מחבלים ושוהים בלתי חוקיים, ומצביע על שורת ליקויים חמורים המזכירים את הכשלים שקדמו ל-7 באוקטובר. הממצאים מראים כי תוואי קו התפר, הנפרס לאורך מאות קילומטרים וכולל 16 מעברים, נותר פרוץ ברובו.