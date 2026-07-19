פרסום ראשון: עיסא אלוחואח, בכיר בארגון ג'רושי, נעצר בחשד למעורבות בהשלכת רימונים ברחבי הארץ. אלוחואח הוא בן משפחתם ואיש סודם של האחים איסמעיל ועיסאם ג'רושי.

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החשוד התייצב בבוקר במשרדי ימ"ר מרכז, נחקר בחשד לקשירות קשר לביצוע פשע ונעצר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של אלוחואח בשישה ימים, אך בית המשפט הורה על הארכת מעצרו בשלושה ימים בלבד, לאחר שקבע כי "קיים חשד סביר המספק למעצר ראשוני של החשוד".

סנגורו של אלוחואח, עו"ד וליד כבוב, מסר בתגובה: "מדובר בחשוד שהתייצב מרצונו החופשי במשרדי הימ"ר. אין בדל ראיה נגדו מלבד מידע מודיעיני. זהו מעצר מנע, מעצר ראווה שנועד להרגיע את הרוחות, וכך אף נאמר לחשוד".

בתוך כך, מוקדם יותר היום פרסמנו כי ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושלושת החשודים הנוספים שנעצרו בפרשה שוחררו למעצר בית בן חמישה ימים. הארבעה ישהו במעצר בית מלא עד 23.07 בשעה 12:00, יפקידו ערבויות כספיות, ונאסר עליהם ליצור קשר עם מי מהמעורבים הנוספים בפרשה.