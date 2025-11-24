נורה למוות על טרקטורון: אחרי חודש - פוענח הרצח הקשה בצפון

כתב אישום יוגש היום (שני) נגד צעיר כבן 22 מכפר כנא, שנעצר בחודש שעבר בחודש שעבר בחשד שרצח את עלי עואודה בכפר. יחידת ימ"ר עמקים הביאה לפענוח הרצח, כחודש לאחר הקמתה. מפרטי המקרה עולה כי עואודה נורה בעת שרכב על טרקטורון ברחובות הכפר והעצור ניסה לשבש את הזירה.

האירוע התרחש באחד הלילות בחודש שעבר, כאשר התקבל במוקד המשטרה דיווח אודות פצוע ירי שפונה מכפר כנא, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי המחוז הצפוני, פתחו בחקירת נסיבות המקרה והחקירה הוטלה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב עמקים שהוקמה באותם ימים. בהמשך אותו היום, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לעצור לחקירה מספר מעורבים ובתוכם החשוד המרכזי במעשה.

מחומר החקירה עולה כי החשוד הצטייד מראש בנשק וכאשר זיהה מתחת לביתו את הטרקטורון עליו נסע הקורבן יחד עם אדם נוסף, פתח באש לכיוונם וכאמור הביא למותו של עואודה. היום, בתום חקירה של למעלה מ-40 ימים, צפויה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד אלינה קאפמן להגיש נגדו כאמור כתב אישום, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מסר: "מדובר ברצח אכזרי שבוצע בדם קר על ידי עבריין שהכניס נשק חם אל תוך הבית, וירה מהמרפסת לעבר הקורבן בזמן שבני משפחתו ישנים בחדרים הסמוכים. יחידת ימ"ר עמקים, שהוקמה לאחרונה, קיבלה את תיק הרצח כמשימתה הראשונה, והצליחה תוך זמן קצר לאסוף ראיות משמעותיות שהובילו להעמדת הרוצח לדין".

מצלמות אבטחה

"הקמת היחידה מהווה נדבך נוסף במלחמה הבלתי מתפשרת של משטרת ישראל בפשיעה ומעבירה מסר ברור לאזרחים - משטרת ישראל משקיעה את כל המשאבים להיאבק בפשיעה ברחוב הערבי ולהשיב את תחושת הביטחון. לא פחות חשוב המסר לעבריינים - שידעו ויבינו שהמשטרה תשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת להגיע אליהם ולמצות עימם את הדין", הוסיף.