המשטרה מבקשת סיוע באיתור החשוד ברצח דניאל אסלן

המשטרה ביקשה היום (ראשון) את עזרת הציבור באיתור אוראל שוקרון, בן 19 מטבריה, החשוד ברצח דניאל אסלן, תושב כפר חיטים, בחודש יוני עקב טעות בזיהוי.

המשטרה מסרה כי היא "מבקשת את עזרת הציבור באיתור דרוש לחקירה בשם אוראל שוקרון בן 19 תושב טבריה בגין חשד לרצח של המנוח דניאל אסלן ז"ל תושב כפר חיטים אשר נרצח ביריות בעיר טבריה בתאריך 8 ביוני 2025". בנוסף, הזהירה כי "כל סיוע לחשוד מהווה עבירת 'סיוע לאחר מעשה' שהעונש בגינה עד שלוש שנות מאסר".

כל היודע פרטים על מקום הימצאו או כל פרט אחר שיש בו כדי לאפשר למשטרה לאתר את החשוד מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או ליומן תחנת טבריה בטלפון 04-6728444