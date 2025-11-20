מבוקש בארה"ב בגין עבירות מין בקטינים, נעצר בירושלים

משטרת ישראל עצרה הבוקר (חמישי) את מרדכי יום-טוב, המבוקש להסגרה לארצות הברית בגין עבירות מין חמורות שביצע בקטינים. יום-טוב הורשע בארה"ב בגין עבירות מין בקטינים, ריצה מאסר ולאחר שחרורו הפר את תנאי השחרור ונמלט מהמדינה ב-2002. הוא נדרש לגזירת עונשו ובנוסף יעמוד לדין על תיק נוסף.

לאחר שנמלט מארה"ב ועל מנת להימלט מאימת הדין, נמנע מתיעוד והסתיר את זהותו. הגורמים הרלוונטיים עמלו על הסגרתו, ועם קבלת היתרי ההסגרה לפני מספר שבועות, הועברה למשטרה בקשה למימושם ולמעצרו של יום טוב, אשר כאמור היה בבריחה.

הוא נעצר במקום מסתורו בשכונת תל ארזה בירושלים על ידי מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין שבשת"פ עם מחוז ירושלים, זאת בפעילות מורכבת שהתאפשרה בזכות תיאום בין משטרת ישראל והמחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים. מעצרו של החשוד הוארך הבוקר בבית המשפט עד ליום רביעי 26 בנובמבר 2025, והליך ההסגרה ימשך בהתאם.

"משטרת ישראל תמשיך למקד אכיפה נגד תופעות פשיעה חמורה, תוך הפעלת כוחות משימה ואמצעים מיוחדים, בארץ ובכל רחבי העולם, על מנת לחשוף עבירות המסכנות את ביטחון הציבור ופוגעות בשלומו ולהביא את מבצעי העבירה לדין", נמסר.