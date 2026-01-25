פוענח רצח משה צברי ז"ל, שאותר בבור באזור בית גוברין

הרצח בבית גוברין: הצהרת תובע תוגש היום (ראשון) נגד אבינועם מזרחי, תושב לוד בן 27, בגין חשד לרצח של משה צברי, שאותר ללא רוח חיים בבור בשפלה. לפי החשד, מזרחי תכנן להימלט ולשהות בחו"ל.

בחקירת המשטרה עלה החשד כי הרקע למעשה הוא "מערכת יחסים עכורה" שניהל משה המנוח עם קרובת משפחתו של החשוד ברצח. במסגרת איסוף הראיות, איתרו החוקרים את הסכין ששימשה על פי החשד לביצוע הרצח.

כזכור, משה אותר בחודש דצמבר האחרון ללא רוח חיים בתוך בור בשטח פתוח ליד בית גוברין. באזור בו נמצאה גופתו, אותר רכב שרוף השייך לו, הוא אותר לאחר חיפושים נרחבים שהתקיימו אחריו, לאחר שנותק הקשר עמו.