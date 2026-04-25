תיעוד: קטטה אלימה בנהריה - בגלל קורקינט

המשטרה פתחה הערב (שבת) בחקירה בעקבות ויכוח שהסלים ביום חמישי מחוץ למסעדה בנהריה ככל הנראה סביב גניבת קורקינט.

לפי סעיף 27א'

ארבעה חשודים נעצרו עד כה ושוחררו בתנאים מגבילים, צפויים מעצרים נוספים.

כזכור, גם ביום העצמאות אירע אירוע אלימות קשה בספורטק ברחובות, כאשר שלושה אחים, בני 17, 20 ו-33, נדקרו במהלך קטטה ופונו לבית החולים במצב קשה ובינוני.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך עסקי על שטחי מכירה של דוכן פופקורן. על פי החשד, האחים הפעילו במקום דוכן פיראטי למכירת פופקורן ושתייה, דבר שעורר את זעמם של גורמים הקשורים לקיוסק קבוע הפועל במקום.