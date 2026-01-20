שלפה סכין במשרד הגבייה ואיימה לרצוח: תיעוד מטריד מהצפון

תושבת מגדל העמק, בת 57, מואשמת שהגיעה למשרדי מחלקת הגבייה בעיר עם סכין ואיימה לרצוח את הנוכחים במקום על רקע חוב כספי • הנוכחים הצליחו להשתלט עליה בטרם הצליחה לפגוע במישהו

אוריה קשת
אוריה קשת ■ כתב צפון
אישה מובלת באזיקים, אילוסטרציה
אישה מובלת באזיקים, אילוסטרציה

כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד תושבת מגדל העמק שהגיעה למשרדי מחלקת הגבייה עם סכין ואיימה לרצוח את הנוכחים במקום על רקע חוב כספי.

Video poster
איימה לרצוח אנשים במשרד גבייה: אישום נגד תושבת מגדל העמק דוברות המשטרה

המקרה אירע בתאריך 5 בינואר התקבל דיווח במשטרה שהחשודה, בת 57, הגיעה אל משרדי הגבייה של עיריית מגדל העמק, ולאחר דין ודברים בינה לבין הנוכחים שלפה מתוך תיקה סכין ואיימה לרצוח את הנוכחים.

מיד לאחר שהנאשמת שלפה את הסכין ובטרם הצליחה לפגוע באנשים הצליחו הנוכחים במתחם להשתלט עליה ולהוציא את הסכין מידיה. מחומר החקירה עולה כי הרקע לאירוע הינו חוב אשר קיים לנאשמת שלטענתה שולם בעבר על ידי בת משפחתה אך החוב נשאר בעינו.

עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום ובקשה למעצר הנאשמת בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת. 

