השתלט על חנות וסחט את הבעלים: אישום נגד העבריין הבכיר מנתניה

כתב אישום הוגש הבוקר (ראשון) נגד גל זוארץ, ראש חוליית הפרוטקשן מנתניה, שיחד עם שלושת חבריו סחט בעל חנות סלולר בתל אביב. מהאישום עולה כי חברי החולייה השתלטו על החנות, לאחר שאיימו עליו בשמו ובמוניטין העברייני של זוארץ.

במרץ השנה כבר הוגש כתב אישום נגד שלושת הנאשמים האחרים - נריאל בגימוף מקרית גת, יוסי חן מרמת גן ואלעד קמבסיס מחולון. זוארץ היה בבריחה, עד שהסגיר את עצמו למשטרה.

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מכתב האישום שהגישו עורכי הדין עומרי גיל ונתנאל בוג'ו מפרקליטות מחוז מרכז עולה כי החבורה פעלה לאורך זמן, בצורה מאורגנת ושיטתית כדי להטיל אימה על בעל החנות והשתלטו, הלכה למעשה, על רכושו ומקור פרנסתו, תוך שהם מאלצים אותו למלא אחר כל דרישותיהם. הם השתמשו בשמו של גל זוארץ ובמוניטין העברייני שלו, בחלק מהאירועים אף בנוכחותו של זוארץ עצמו, ובכך סחטו את המתלונן במאות אלפי שקלים, עד שהסכים להכניס אותם כשותפים בעסק.

משהשתלטו על החנות, סחטו אותו, כל אחד לפי חלקו, וכן אילצו באיומים לתת להם צ'קים, ליטול הלוואות ולהנפיק תלושי שכר פיקטיביים. בין היתר, נטל עבורם המתלונן הלוואה בסך כולל של למעלה ממיליון שקלים לצורך רכישת שני רכבי יוקרה מסוג מרצדס ומאווריק, וכן אילצו אותו להנפיק תלושי שכר פיקטיביים עבור זוארץ. את הרכבים רשמו על שמו של המתלונן, כל זאת במטרה להסתיר ולהסוות את זהות הבעלים האמיתי ותוך ביצוע הלבנת הון במאות אלפי שקלים.

החבורה המשיכה לסחוט את המתלונן, על אף תחנוניו כי יניחו לו בשל המצוקה הכלכלית אליה נקלע בגללם.

כתב האישום מייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של סחיטה באיומים בצוותא והלבנת הון. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של זוארץ ויתר הנאשמים בכתב האישום, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. נוסף על כך, מבקשת הפרקליטות מבית המשפט להורות על חילוט כספיהם של הנאשמים וכן רכבי היוקרה שבבעלותם.