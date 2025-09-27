בחשד לתקיפת אישה מבוגרת: פליט ריאליטי נחקר באזהרה

יוצא ריאטלי נחקר במשטרה לאחר שביום חמישי האחרון תקף על פי החשד אישה בגן משחקים בטבריה - כך דיווחה הערב (שבת) לי עייש. האירוע התרחש בעקבות מריבה שהחלה על רקע כדור שנבעט לעברה של האישה, בת ה-66, שהייתה שם עם נכדה.

על פי העדויות, כשהיא ביקשה ממנו להיזהר, התפרץ החשוד בזעם לעברה, דחף אותה והיא כתוצאה מכך נפלה ונחבלה. לאחר מכן, הוא נמלט מהמקום.

האישה פונתה לבית החולים כשהוא סובלת מחבלות בגפיים. במקביל, טען החשוד כי היא זו שתקפה אותו. החשוד, עורך דין במקצועו, נחקר באזהרה ושוחרר בתנאים מגבילים.