פרסום ראשון: נציב שב"ס קובי יעקבי נחקר באזהרה בחשד לעבירת הטרדת עד, כך פרסם היום (רביעי) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג. כאמור, על פי החשד המיוחס לו, הוא תכנן, יחד עם ראש אגף משאבי אנוש, ניצב אלונה שושן, להקליט את העד נגדו מדבר על קשרים פסולים של ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרהם, עם בכירות מח"ש.

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מוקדם יותר היום, נודע כי ניצב אלונה שושן מסרה עדות ברשות התחרות בנוגע לקשריו של ראש חטיבת הדוברות במשטרה עם בכירי מח"ש.

ניצב שושן מסרה הקלטות בנושא, ואף העידה על העניין. באחד הקטעים נשמע אבודרהם מדבר על התובעת בתיק כי "היא הייתה מאוהבת בי". לאחר מכן, בגסות רבה הוא נשמע אומר כי "אם היא לא הייתה נשואה, הייתי **** אותה". חשוב להדגיש שאין שום ראיה להתרברבות של אבודרהם כי התובעת הייתה מאוהבת בו או לקשר בלתי הולם מצידה.

יש לציין כי רשות התחרות זימנה למתן עדות רק את חוקרת מח״ש אך לא את התובעת ולא את ראש מח"ש, בניגוד לבקשת יעקובי.