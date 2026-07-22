רצח בניהו רזי: בית משפט השלום בירושלים האריך היום (רביעי) בשמונה ימים את מעצרה של מזל לינור ששון בת ה-50, החשודה במעורבות ברצח בדירת ה-AIRBNB מוקדם יותר החודש. בנוסף, הוארך בשבעה ימים ימים מעצרה של האקסית אגם צרפי שחשודה בתכנון הרצח, בו צפתה בשידור ישיר כשהיא "שמחה ומעודדת ממה שראתה".

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במשטרה טוענים כי ששון הסיעה את הרוצחים לזירה לאחר שהתארגנו בביתה על כלי התקיפה, בעוד שהיא עצמה המתינה להם ברכב וצפתה ברצח בשידור ישיר. בהמשך, החשודים ברצח הגיעו לרכב והיא פעלה לשבש את החקירה ותדרכה אותם כיצד לנהוג.

לצד זאת, בידי החוקרים תיעוד ממצלמת אבטחה בתחנת דלק בו היא נראית נוהגת ברכב ובמושב האחורי הקטינים החשודים בביצוע הרצח.

אתמול בוצע עימות בינה לבין אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של בניהו רזי וחברתה שילת חוטה. בין הראיות שהוטחו בה - אמירה של אחד החשודים ברצח, שאמר לה לאחר התקיפה - "נודר, מישהו נרצח". עם זאת, לינור עצמה מכחישה וטוענת שלא שמעה אמירה זו.

השופטת מוריה צ'רקה ציינה בהחלטת המעצר כי "אין חולק שהיא לא היתה בזירת הרצח, אבל מאז החשדות התחזקו לסיוע לאחר מעשה, וכך לגבי החשדות לשיבוש חקירה. עם זאת, בכל הנוגע לתכנון לרצח לא התחזקו - אולם לא נחלשו".