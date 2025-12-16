המתלוננת נגד הזמר: "ישב על המיטה וחייך חיוך נרקסיסטי"

המתלוננת נגד הזמר המפורסם הזכירה בעדותה שמות של אנשים מוכרים נוספים, מעבר לזמר, כך נודע הבוקר (שלישי) ל-i24NEWS. עוד סיפרה בעדותה נגד הזמר: "הוא ישב על המיטה וחייך חיוך נרקיסיסטי".

אמול נחשף כי לפני כחצי שנה תושבת המרכז הגישה תלונה נגד זמר מפורסם בחשד לעבירות מין. האירועים התרחשו לכאורה לפני מספר שנים בכמה ערים בארץ על ידי כמה מעורבים. הנושא נבחן על ידי הפרקליטות ובהתאם הועבר לטיפול יחידת ההונאה המחוזית.

הטיפול, כך היא מספרת, התקיים בביתה של משפחתה, כשהייתה בת 19. במהלך המפגש, לטענתה, הזמר הסיט את מכנסיו וביקש ממנה לבצע בו מעשה מגונה. עוד טוענת המתלוננת כי גם לאחר האירוע הוא המשיך לשלוח לה הודעות ואף ביקש ממנה תמונה בעירום.