שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הודיעו היום (שלישי) כי הוגש כתב אישום נגד שלושה נאשמים, בחשד למעורבות בלינץ' חמור שבוצע בנער יהודי בעיירה חווארה בתחילת השנה.

לפי ממצאי החקירה, האירוע התרחש ב-25 בינואר 2026, כאשר הנער נכנס לשטח חווארה והותקף באלימות קשה על ידי מספר תושבים מקומיים. כתוצאה מהתקיפה איבד הנער את הכרתו, והחשודים סברו כי הוא מת.

עם קבלת המידע, פעלו שב"כ ולוחמי מג"ב איו"ש בפעילות מודיעינית וחקירתית, שבמהלכה אותר הקורבן, זוהו המעורבים ונעצרו שישה חשודים. מהחקירה עלה כי מדובר באירוע ביטחוני חמור בעל מאפיינים של לינץ'.

בתום גיבוש התשתית הראייתית, הוגש בסוף השבוע כתב אישום נגד שלושה מהמעורבים, בעוד החקירה בעניינם של חשודים נוספים נמשכת.