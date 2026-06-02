התפתחות משמעותית בחקירת האלימות הקשה בערד: המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות באירוע, כאשר החשוד המרכזי שסומן על ידי החוקרים כמחולל הקטטה ההמונית הוא חייל בשירות סדיר. על פי החשד, במהלך האירוע האלים הותקף קטין בן 16 בידי מספר מעורבים ונחבל בראשו ובכל חלקי גופו. במשטרה רואים בחומרה רבה את המעשים וסבורים כי שני העצורים החדשים נמנים עם הגורמים המרכזיים שהציתו את המהומה במקום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שימוש לפי סעיף 27א'

מנגד, החשודים מציגים גרסאות שונות להתרחשויות בבריכה. החייל טוען להגנתו כי הוא לא תועד מכה את הנער הקטין, אלא רק רדף אחריו, ואף הדגיש כי התייצב מיוזמתו בתחנת המשטרה. החשוד השני שנעצר טוען כי הגיע למקום עם אשתו ושלושת ילדיו, וכלל לא לקח חלק באלימות אלא רק ניסה להפריד בין הניצים ולהרחיקם מסביבת משפחתו, לפני שעזב את המתחם.

שופט בית משפט השלום בבאר שבע, ערן צברי, השופט צברי, הביע שאט נפש מהתקרית ומתח ביקורת חריפה על ציבור המבלים: "חשוב לומר שהאירוע הוא תעודת עניות משמעותית לציבור הנופשים בבריכה. מדובר בבושה של אירוע". המשטרה ממשיכה לנתח את סרטוני האבטחה והתיעודים מהזירה כדי למצות את הדין עם מעורבים נוספים.

הקטטה ההמונית פרצה בשבת בצהריים בבריכת הקאנטרי הציבורית בערד, לעיניהם של נשים וילדים קטנים, והפכה במהירות לזירת אלימות קשה שכללה בעיטות, אגרופים והשלכת כיסאות פלסטיק. על פי עדויות של נוכחים במקום, כל המהומה החלה בעקבות ויכוח סתמי סביב כיסא פלסטיק והערה פוגענית שנזרקה בין הרוחצים.