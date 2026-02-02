למרות החשדות הכבדים נגדו: בקרוב ארנון בר דוד יחזור ללשכה

למרות החשדות הכבדים נגדו: ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד החשוד בשחיתות אמור לחזור ללשכתו כבר בעוד כחודש. המהלך, שנעשה בהסכמת הצדדים, קיבל תוקף של החלטת בית משפט.

על פי ההסכמות, החל מ-5 במרץ בר דוד רשאי לשוב ולכהן כיו"ר ההסתדרות, אבל תחת שורה של מגבלות חריגות. בין היתר: מנוע מלעסוק בכל נושא הקשור למערך הביטוח, אסור לו לחתום על חוזים, אסור לו לקבל החלטות בנושאי כוח אדם וגם הקשר שלו עם עדים ומעורבים בפרשה מוגבל באופן הדוק.

כך למשל, פגישה עם עדים תתאפשר רק במסגרת ישיבה רשמית, מרובת משתתפים - לפחות שלושה אנשים בחדר וגם אז, בליווי תיעוד מסודר. בנוסף, נקבע איסור מוחלט על יצירת קשר, ישיר או עקיף, עם עזרא גבאי. בפועל, התואר חוזר - אבל הסמכויות לא. וכל זה, בזמן שהחקירה עדיין פתוחה. בינתיים, רועי יעקב ממלא את מקומו של בר דוד, למשך תקופת היעדרו.

כזכור, על פי החשד, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שהוא גם החשוד המרכזי בפרשה, קיבל מדי חודש מחברות הביטוח עמלות בסך כ-4.4 מיליון שקלים.

במשטרה מעריכים, כי גבאי הרוויח לאורך השנים, מיליונים רבים מעסקאות השוחד בהן לכאורה הועברו לייצוג הסוכנות שלו עובדים של גופים שונים במשק בתמורה לטובות הנאה ושוחד. לפי ההערכות, במסגרת פרשת השחיתות - הועברו לייצוגו כמה אלפי מבוטחים.