פרסום ראשון: ניצב אלונה שושן החשודה בפלילים מבקשת לחזור לתפקידה

פרסום ראשון: ניצב אלונה שושן ביקשה מהמפכ"ל רב ניצב דני לוי לחזור לתפקידה במשטרה לאור סיום החקירה, כך פרסם הערב (חמישי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

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ל-i24NEWS נודע, כי הקצינה הבכירה מבקשת לשוב לתפקידה הקודם כראש אגף משאבי אנוש במשטרה, בלי אחריות על מחלקת משמעת בארגון. כאמור, כל זאת בעוד שהיא עצמה חשודה בעבירות חמורות.

כזכור, בחודש שעבר פורסם ב-i24NEWS כי במשטרה מעריכים שהיא צפויה לסיים את דרכה בארגון, זאת לאחר שהורחקה ממנו ל-15 ימים, בתום חקירה בחשד להטרדת עד. היא חשודה בכך שהקליטה את תנ"צ ליאור אבודרהם - עד התביעה בתיק נגד מקורבה נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי.

לכך מצטרף גם הפלונטר של המפכ"ל - מאחר ושושן אחראית על מחלקת משמעת, המחלקה שאחראית לנקוט בצעדים נגד שוטרים החשודים בפלילים. כמובן שפקודיה של שושן לא יוכלו לקבל החלטה בעניינה.